2019-11-19T13:23:30+03:00
Общество

Самарский сериал «Все по-честному» получил премию ТЭФИ

Его наградили в номинации «Телевизионный художественный фильм» премии «ТЭФИ-Регион»
Роман АБРАМСКИЙ
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События сериала происходят в школе №7, а во многих сценах играют не только актеры, но и жители района «Кошелев-проект».События сериала происходят в школе №7, а во многих сценах играют не только актеры, но и жители района «Кошелев-проект».
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Молодежный сериал «Все по-честному», который рассказывает о жизни школьников «Кошелев-проекта», получил премию «ТЭФИ-регион». Его наградили в номинации «Телевизионный художественный фильм». События сериала происходят в школе №7, а во многих сценах играют не только актеры, но и жители района «Кошелев-проект». Одну из сцен снимали во время празднования Дня знаний и Дня района 1 сентября.

- В финал главной телевизионной премии страны попадают только лучшие работы ведущих телекомпаний. В этом году на конкурс пришло более 500 работ из 70 населенных пунктов. И бронзовым Орфеем отметили самарский молодежный сериал, который уже успел завоевать любовь и внимание зрителей всей страны, - рассказали создатели сериала.

«Все по-честному» снимают при поддержке корпорации «Кошелев». Во втором сезоне сделали акцент на классическое кино, также там стало больше крупных планов и деталей. Новые серии можно посмотреть на канале «Самара-24», в крупнейших кабельных сетях региона, а также на платформе «Яндекс» и в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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