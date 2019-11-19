2019-11-19T13:51:59+03:00
Общество

А растить государство будет? Частным клиникам в Самарской области порекомендуют с 2020 года отказаться от абортов

Такую спорную инициативу озвучил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов на заседании губернской думы
Ольга НОВИКОВА
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В борьбе за демографию все средства хорошиВ борьбе за демографию все средства хорошиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Областной минздрав озаботился повышением рождаемости в регионе. «На карандаш» попали частные клиники, которые делают аборты. На заседании губернской думы 19 ноября министр здравоохранения региона Михаил Ратманов заявил, что ведомство уже провело переговоры со многими частными клиниками региона, и они согласны перестать оказывать услуги по прерыванию беременности.

- Конечно, мы не можем запретить, но можем рекомендовать, - отметил Михаил Ратманов.- В целом клиники идут навстречу, и мы рассчитываем, что уже с 2020 года частные клиники в Самарской области проводить аборты не будут.

Вместо этого самарчанкам, которые не хотят рожать, предлагается обращаться в государственные поликлиники и больницы. Правда там, прежде чем сделать аборт, женщину будут убеждать оставить дитя.

- Мы планируем медицинскому оснащению государственных клиник и усилить работу по консультированию, чтобы повысить процент женщин, которые отказываются от абортов,- рассказал он. – Сейчас после консультирования и «недели тишины» перед абортом сохранить ребенка решает каждая пятая самарчанка, ранее планировавшая прервать беременность.

Депутатам идея понравилась.

- Очень хорошо, что мы пытаемся убрать из этой сферы частный сектор, в государственных учреждениях контроль лучше, - отметили депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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