В Жигулевске студент колледжа, не имея водительских прав, катался пьяным по городу

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-19T14:27:15+03:00

Ранее молодого человека уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде

Изменить размер текста: A A

В Жигулевске полицейские поймали автомобилиста, который пьяным ездил по ночному городу на автомобиле ВАЗ-2109. При проверке выяснилось, что молодой человек никогда не имел водительских прав.

- Автомобилиста - 19-летнего студента одного из колледжей - задержали за нарушение ПДД на улице Морквашинской. Он имел явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. За это на молодого человека был составлен протокол, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Проверка показала, что ранее парень уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В марте 2019 года его арестовывали на 10 суток, но, видимо, наказание не помогло. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU