Бил головой о раковину: жителя Тольятти судят за истязание и убийство дочери

19 Нояб. 22:32 2019-11-19T22:32:46+03:00

Малышке не было и двух лет

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В Самаре судят молодого парня за убийство дочки. ЧП произошло в октябре прошлого года в Тольятти. Девочка, которой не было и двух лет, умерла в больнице. О подозрительных травмах ребенка медики сообщили в полицию, и вскоре Федор Ефименко стал фигурантом уголовного дела. Этой осенью его отдали под суд.

- Его действия были квалифицированы по трем статьям: ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, истязание и убийство малолетнего в беспомощном состоянии, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля.

По версии следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, и ему предшествовало длительное истязание ребенка – жестокое обращение, вероятно, продолжалось месяцами.

Как выяснили силовики, молодой отец весьма своеобразно воспитывал малышку-дочь: то тряхнет ее так, что голова их стороны в сторону, мотается, то матом накричит. Чем дальше, тем хуже: по некоторым сведениям, осенью прошлого года он хватал малышку за одну ногу, нес в ванную и там бил девочку головой об раковину.

30 октября «воспитание» ребенка пьяным папашей оборалось смертью. Впоследствии эксперты насчитали на теле малышки два десятка ударов, самые серьезные – на голове, они и привели к ее гибели.

Ранее Ефименко вину признавал частично, свою версию событий в суде ему предстоит изложить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU