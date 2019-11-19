В Самаре ФСБ и МВД устроили зачистку Центрального автовокзала

СЕГОДНЯ 20:06 2019-11-19T20:06:45+03:00

Сегодня на Автовокзале работали МВД, ФСБ и Росгвардия Фото: соцсети

Неожиданные проверки будут продолжаться, куда силовики нагрянут в следующий раз - не известно

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- Что за облава? ОМОН в районе Центрального автовокзала тормозит с автоматами автобусы, заходят в салон, там же еще кинологи, что-то случилось? - такие сообщения стали появляться сегодня днем в разных соцсетях.

Народ предполагал разное: от спецоперации по поимке террориста до чьей-то очередной глупой шутки.

Позже стало ясно, что силовики работают не только на самом Автовокзале, но и на прилегающей территории:

- Сегодня ехала на 46 маршрутке, нас остановили на Автовокзале, попросили водителя открыть дверь, осмотрели салон, рядом стоял ОМОН, - написала с соцсетях Татьяна М.

В итоге спецоперации выявлено 10 нарушенийФото: соцсети

Собственные источники корреспондентов "КП-Самара" в правоохранительных органах, сообщили, что это была совместная операция региональных подразделений МВД, ФСБ и Росгвардии.

- Она направлена на выявление нарушений законодательства в сфере пассажирских и грузовых перевозок, плюс режима пребывания на территории иностранных граждан, - сообщает тот же источник. - Такие мероприятия будут проводиться регулярно.

Сегодня было выявлено с десяток нарушений Правил дорожного движения, законодательства транспортных перевозках, а также задержан мигрант-нелегал.

ИСТОЧНИК KP.RU