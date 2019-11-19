Треть всех выявленных ВИЧ-инфицированных живут в Тольятти

19 Нояб. 23:22 2019-11-19T23:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области к лечению СПИДа отныне будут подходить централизовано: в состав областного СПИД-центра влились филиалы в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска - теперь лечение и профилактика этого заболевания будут проводиться централизовано.

По данным регионального минздрава. из 36 тысяч выявленных ВИЧ-инфицированных людей треть больных проживают в Тольятти, около 2,5 тысяч - в Сызрани и вокруг этого города. Именно поэтому в Сызрани и открыли недавно филиал.

Таким образом, в настоящее время в Самарской области насчитывается пять отделений областного СПИД-центра два в Тольятти (бульвар Здоровья, д.25 и ул.Зеленая, д15) и по одному в Самаре (Ново-Садовая, д.178), Сызрани (ул.Вольская, д.1Б) и Новокуйбышевске (ул.Чернышевского, д.1а).

ИСТОЧНИК KP.RU