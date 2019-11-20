Учить нельзя уволить: может ли работать с детьми человек, которого подозревают в совершении преступления

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-20T10:32:33+03:00

В прокуратуре объяснили, в каком случае увольняют преподавателя, против которого возбуждено уголовное дело

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Сотрудники образовательных учреждений при приеме на работу проходят строжайшую проверку. Однако проблемы с законом у них могут возникнуть уже во время исполнения трудовых обязанностей. Как рассказали в одном из подразделений прокуратуры Самарской области, уволить человека, преступившего закон, могут даже в том случае, если уголовное дело только возбуждено и вина подозреваемого не доказана. Правда, это относится не ко всем случаям.

- Согласно статье 331 Трудового кодекса РФ, к педагогической деятельности у нас в стране не допускаются лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела по целому ряду статьей, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин. - Речь идет о преступления против жизни и здоровья человека, свободы, чести и достоинства личности (за некоторыми исключениями), о преступлениях против половой неприкосновенности, а также преступлениях против семьи и детей, безопасности государства и общества и некоторых других.

Интересно, что доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, уволили отнюдь не по этой причине. В университете предпочли другую статью: за аморальный поступок. Как говорят юристы, после освобождения мужчина сможет продолжить преподавательскую деятельность. В суде Соколов устроил истерику и рассказал, почему убил девушку. Правда, его версия выглядит странно и фактами не подкрепляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU