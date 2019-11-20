2019-11-20T09:16:31+03:00
Происшествия

"Зрелище просто жесть!": в Самаре на Физкультурной в ДТП раскурочило Lada Priora

По предварительным данным, водитель погиб
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Ранним утром в среду, 20 ноября, в Кировском районе Самары произошло страшное ДТП. На улице Физкультурной в районе пересечения с улицей Юбилейной местные жители заметили раскуроченный автомобиль Lada Priora. Что именно произошло, пока не известно, но, по словам очевидцев, зрелище там не для слабонервных.

- Проезжал мимо, зрелище - жесть. Непонятно пока, как так получилось, - рассказал один из свидетелей случившегося.

По предварительным данным, автомобилист выехал на встречную полосу, врезался в другой автомобиль, потом его отбросило на свою полосу и на металлическое ограждение. У машины разворотило всю левую сторону. Водитель погиб на месте. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Легковушка снесла металлические ограждения Фото: vk.com

Легковушка снесла металлические огражденияФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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