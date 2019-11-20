"Зрелище просто жесть!": в Самаре на Физкультурной в ДТП раскурочило Lada Priora
Ранним утром в среду, 20 ноября, в Кировском районе Самары произошло страшное ДТП. На улице Физкультурной в районе пересечения с улицей Юбилейной местные жители заметили раскуроченный автомобиль Lada Priora. Что именно произошло, пока не известно, но, по словам очевидцев, зрелище там не для слабонервных.
- Проезжал мимо, зрелище - жесть. Непонятно пока, как так получилось, - рассказал один из свидетелей случившегося.
По предварительным данным, автомобилист выехал на встречную полосу, врезался в другой автомобиль, потом его отбросило на свою полосу и на металлическое ограждение. У машины разворотило всю левую сторону. Водитель погиб на месте. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
Легковушка снесла металлические огражденияФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU