В Похвистнево вандалы отпинали урну и напали с кирпичом на фонарь

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-20T08:30:59+03:00

Фонарь "уворачивался" от снаряда как мог и не пострадал от рук вандалов / Фото: Похвистнево-информ

Изменить размер текста: A A

В Похвистнево активизировались вандалы. В качестве своих «жертв» они выбрали урну и фонарь на площадке возле здания одного из провайдеров цифровых услуг. О «геройствах» молодых людей стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, которые засняли нападение на чужое имущество, пишет «Похвистнево-информ».

На кадрах видно, как группа молодых людей устроила на улице разборки. Во время потасовки один из парней решил запинать урну, а другой пошел «мстить» фонарному столбу. Он вооружился кирпичом и попытался разбить фонарь. После нескольких не очень прицельных бросков, молодой человек сдался. Фонарь благополучно выстоял и остался невредим.

Чем парням так не угодили урна и фонарный столб — непонятно. Местных жителей такое поведение подрастающего поколения возмутило до глубины души, и теперь они надеются, что вандалов найдут и привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU