В Самаре в «Дирижабле» пройдет бесплатное шоу барабанов
В областной столице в это воскресенье, 24 ноября, пройдет концертное шоу «Барабаны Самары». В 18:00 в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» на улице Куйбышева, 104 выступят лучшие творческие коллективы города.
- В шоу примут участие «Барабаны АШЕ», концертный ансамбль «Самбара», фанк барабаны «Сабатаж», школа бразильского боевого искусства «Abadá-Capoeira Samara», «Юлле» корейские барабаны, а также танцевальные школы «Бруклин» и «Та-Ис», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Отметим, что попасть на шоу смогут все желающие. Вход на мероприятие будет свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU