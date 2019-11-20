В Самаре в «Дирижабле» пройдет бесплатное шоу барабанов

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-20T08:55:47+03:00

Самарцев зовут послушать барабанные ритмы и посмотреть на зажигательные танцы Фото: Архив "КП"

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В областной столице в это воскресенье, 24 ноября, пройдет концертное шоу «Барабаны Самары». В 18:00 в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» на улице Куйбышева, 104 выступят лучшие творческие коллективы города.

- В шоу примут участие «Барабаны АШЕ», концертный ансамбль «Самбара», фанк барабаны «Сабатаж», школа бразильского боевого искусства «Abadá-Capoeira Samara», «Юлле» корейские барабаны, а также танцевальные школы «Бруклин» и «Та-Ис», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что попасть на шоу смогут все желающие. Вход на мероприятие будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU