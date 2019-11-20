В Самаре задержали сотрудника администрации города с гашишем
Самарские полицейские вечером 16 октября на улице Стара-Загора в Промышленном районе областной столицы задержали 38-летнего мужчину. По версии правоохранителей, он причастен к незаконному обороту наркотиков.
- У подозреваемого в присутствии понятых обнаружили и изъяли сверток, в котором, как показало исследование, оказался гашиш. Общая масса его составила более 9 граммов, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Как стало известно "КП-Самара" от собственных источников, задержанным оказался Максим Т. Молодой человек работает в одном из отделов в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации города.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка продолжают расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU