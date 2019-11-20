2019-11-20T11:46:06+03:00
Происшествия

Пожар на улице XXII Партсъезда в Самаре: из-за огня в подвале дома эвакуировали 65 человек

У пожарных ушло около часа, чтобы потушить пламя, в одной из квартир нашли труп
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарным поздно вечером пришлось тушить кладовки в подвале пятиэтажкиПожарным поздно вечером пришлось тушить кладовки в подвале пятиэтажкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером во вторник, 19 ноября, в Советском районе Самары произошел пожар. Огонь охватил подвал дома на улице XXII Партсъезда, 24.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 22:01. По приезду было установлено, что горят кладовки в подвале дома на площади 15 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 65 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 33 пожарных и 9 единиц техники. Справиться с огнем они смогли в 23:15. Информации о пострадавших нет. Установить причину пожара предстоит специалистам. Отметим, что в квартире на пятом этаже огнеборцы обнаружили труп женщины. С возгоранием он никак не связан. По предварительной информации, смерть наступила несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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