Big data МТС «подсказала», где самарцы будут отдыхать зимой

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-20T09:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

МТС подготовил сеть к грядущим зимним выходным и установил дополнительное оборудование там, где ожидается наибольший абонентский трафик. Сделать точный прогноз помогли обезличенные данные о сезонной активности самарских абонентов.

По данным big data МТС, на выходных и праздничных днях прошлой зимой мобильный интернет-трафик рос по сравнению с будними днями примерно на 30% в районе городских парков и других мест, где были залиты катки или проложена лыжня. Самыми популярными местами среди самарцев минувшей зимой стали вторая очередь набережной с большим катком и лыжными тропами через Волгу, парк Гагарина и площадь Куйбышева. МТС усилила сеть в этих и других популярных зимних городских локациях, чтобы абоненты могли с комфортом делиться фотографиями и видеороликами, вести стримы и пользоваться всеми привычными мобильными сервисами.

Кроме того, оператор проанализировал самые популярные загородные маршруты самарцев и обеспечил связью 4G туристические объекты и места отдыха, где зимой ожидается наплыв абонентов. Ими, в частности, стали круглогодичные турбазы и санатории на полуострове Копылово, в окрестностях Новокуйбышевска и Тольятти, загородный комплекс «Русская охота» и коттеджные поселки в Красноярском районе.

«На сегодняшний день сетью МТС покрыты практически все населенные пункты Самарской области, причем в крупных городах, таких, как Самара и Тольятти, покрытие LTE уже стало ковровым, «бесшовным». Однако по опыту мы знаем, что мобильный трафик в праздники значительно возрастает, а благодаря такому инструменту, как «большие данные», можем точно предсказать, где именно это произойдет. Наша задача – обеспечить абонентов надежной связью и быстрым интернетом в любой точке области и при любом уровне нагрузки на сеть, тем более, что в праздники оставаться на связи с близкими особенно важно», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU