«Отмазывал» за деньги от армии: в Самаре бывшего сотрудника военкомата отправили на 2 года в колонию

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-20T10:19:09+03:00

Мужчина пытался обжаловать свой приговор, но сделать ему это так и не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оказании особых услуг для молодых людей и их родственников мошенник «заработал» несколько сотен тысяч рублей

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В Самаре сотрудники ФСБ задержали бывшего старшего помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Александра Б. Мужчину заподозрили в том, что он за деньги «отмазывал» молодых людей от армии.

- Сотрудник военкомата придумал следующую мошенническую схему: он незаконно снимал призывников с воинского учета в Самаре, а потом перенаправлял их личные дела в комиссариат Отрадного и Кинель-Черкасского района. Там молодых людей признавали ограниченно годными к военной службе, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Молодых людей освобождали от призыва с помощью внесения в медицинские справки данных о якобы наличии у них каких-либо заболеваний. За свои услуги сотрудник военкомата получал от 80 до 100 тысяч рублей. В отношении мужчины правоохранители возбудили четыре уголовных дела за получение взяток на общую сумму 525 тысяч рублей. В дальнейшем все уголовные дела объединили в одно и переквалифицировали его на статью «Мошенничество».

Красноглинский районный суд Самары признал Александра Б. виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему на 3 года запретили занимать определенные должности. В дальнейшем мужчина попытался обжаловать свой приговор, но Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу. Как отмечают силовики, в отношении тех людей, которые передавали взятки, тоже возбудили уголовные дела. Сейчас они находятся на рассмотрении в Красноглинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU