2019-11-20T10:39:42+03:00
Происшествия

В Чапаевске «девятка» на буксире сбила на «зебре» пешехода

ДТП произошло при заезде за одну из автозаправочных станций
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пешехода не пропустил водитель "Приоры", который перевозил на буксире "девятку"Пешехода не пропустил водитель "Приоры", который перевозил на буксире "девятку"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем во вторник, 19 ноября, на заправке в Чапаевске. Там примерно в 16 часов автомобиль на буксире сбил пешехода.

- 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» перевозил на буксире на гибкой сцепке ВАЗ-21093 под управлением 35-летнего мужчины. При повороте налево в сторону АЗС на улице Орджоникидзе не уступил дорогу 59-летнему пешеходу, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за этого буксируемый автомобиль наехал на мужчину,- сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил различные травмы. Его доставили в больницу, а потом госпитализировали в травматологическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллектора, который терроризировал детский сад в Новокуйбышевске звонками, наказали штрафом
Небо заволокло черным дымом: на стройке в Южном городе 2 произошел пожар
В Самаре на самых аварийных пешеходных переходах начали устанавливать предупреждающие таблички
Три гандболистки «Лады» попали в итоговый состав сборной России на чемпионат мира в Японии
В Самаре школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса Opel Astra
Самарская "Кошка - хвост трубой" стала лучшей в стране
Самарцев ждет Черная пятница в Билайн: скидки до 90%
Минтранс РФ похвалил Самарскую область за ремонт дорог
Кабина сгорела полностью: в Самаре на улице XXII Партсъезда полыхала фура
Остались одни руины: самарец снял на видео горы мусора на месте бывшего рынка на улице XXII Партсъезда
«Приходилось брать отгулы, чтобы ездить в Самару»: сызранка с ВИЧ рассказала, почему важно, что в городе открыли филиал СПИД-центра