В Чапаевске «девятка» на буксире сбила на «зебре» пешехода

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-20T10:39:42+03:00

Пешехода не пропустил водитель "Приоры", который перевозил на буксире "девятку" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП произошло при заезде за одну из автозаправочных станций

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем во вторник, 19 ноября, на заправке в Чапаевске. Там примерно в 16 часов автомобиль на буксире сбил пешехода.

- 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» перевозил на буксире на гибкой сцепке ВАЗ-21093 под управлением 35-летнего мужчины. При повороте налево в сторону АЗС на улице Орджоникидзе не уступил дорогу 59-летнему пешеходу, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за этого буксируемый автомобиль наехал на мужчину,- сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил различные травмы. Его доставили в больницу, а потом госпитализировали в травматологическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU