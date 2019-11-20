2019-11-20T10:49:29+03:00
Общество

«Приходилось брать отгулы, чтобы ездить в Самару»: сызранка с ВИЧ рассказала, почему важно, что в городе открыли филиал СПИД-центра

В третьем по численности населения городе региона живут две с половиной тысячи жителей с ВИЧ-инфекцией
Роман АБРАМСКИЙ
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Сызранский филиал СПИД-центра заработал в сентябре этого года. Фото: samaraspidcenter.ru.Сызранский филиал СПИД-центра заработал в сентябре этого года. Фото: samaraspidcenter.ru.
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Самарская область сделала еще один значимый шаг по созданию в регионе единой службы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. В Сызрани открыли филиал Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.

- ВИЧ у меня обнаружили три года назад, - вспоминает жительница Сызрани Валентина. - Конечно, это был как гром среди ясного неба: наркотиков я не употребляла, подрастала дочь. Спасибо врачам: они убедили меня, что с этим диагнозом можно полноценно жить, работать, развиваться – и это действительно так. Но по всем вопросам приходилось ездить в Самару. Поездка занимала целый день, приходилось брать отгулы на работе.

В третьем по численности населения городе Самарской области живет около двух с половиной тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Теперь они смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. Всего в Самарском регионе 36 тысяч человек с ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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