Кабина сгорела полностью: в Самаре на улице XXII Партсъезда полыхала фура

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-20T11:22:09+03:00

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Утром в среду, 20 ноября, в Советском районе Самары произошел пожар. На улице XXII Партсъезда заполыхала фура «Рено».

- Сообщение о возгорании поступило в 10:49. Установлено, что автомобиль был пустой, без груза. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 9 пожарных и 2 спецмашины. Они уже потушили пламя. По данным оперативного ведомства, огонь полностью уничтожил кабину грузовика, также частично обгорел его полуприцеп. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU