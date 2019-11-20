2019-11-20T11:39:38+03:00
Общество

Минтранс РФ похвалил Самарскую область за ремонт дорог

Регион вошел в пятерку лучших по успешной реализации нацпроекта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство транспорта Самарской областиФото: министерство транспорта Самарской областиФото: Twitter.com
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Самарскую область наградили за ремонт дорог. Она стала одним из 5 регионов, где были достигнуты наилучшие показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

- Главный госинспектор безопасности дорожного движения РФ Михаил Черников поздравил Самарскую область и поблагодарил за продуктивную работу между региональным правительством и Госавтоинспекцией, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

От минтранса РФ глава областного ведомства Иван Пивкин получил диплом и памятную статуэтку в виде дорожного катка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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