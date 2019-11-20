Минтранс РФ похвалил Самарскую область за ремонт дорог
Самарскую область наградили за ремонт дорог. Она стала одним из 5 регионов, где были достигнуты наилучшие показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.
- Главный госинспектор безопасности дорожного движения РФ Михаил Черников поздравил Самарскую область и поблагодарил за продуктивную работу между региональным правительством и Госавтоинспекцией, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
От минтранса РФ глава областного ведомства Иван Пивкин получил диплом и памятную статуэтку в виде дорожного катка.
ИСТОЧНИК KP.RU