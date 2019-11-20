2019-11-20T11:42:33+03:00
Умные вещи

Самарцев ждет Черная пятница в Билайн: скидки до 90%

Билайн объявляет о старте акции «Черная пятница» в розничных магазинах и интернет-магазине по всей Самарской области
Борис БРИТВА
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С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн действуют скидки до 90% на более чем 6 000 товаров. В распродаже участвуют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и различные аксессуары. Например, приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно со скидкой до 30%. А смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами со скидкой до 18000 рублей.

Серия специальных предложений действует также на мультиплатформенный сервис Билайн ТВ и Домашний интернет. Поклонники ТВ могут заранее купить годовой доступ к пакету «Стартовый» со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%. Скидки распространяются также и на высокоскоростной Домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода – 15%.

Количество устройств, участвующих в акции, ограничено. Более подробная информация об акции на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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