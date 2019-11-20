2019-11-20T11:59:45+03:00
Происшествия

В Самаре школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса Opel Astra

К счастью, серьезных травм мальчик не получил
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария с участием юного пешехода произошла на улице СтавропольскойАвария с участием юного пешехода произошла на улице СтавропольскойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 19 ноября, на улице Ставропольской в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал подросток. В 13:35 там под колеса автомобиля Opel Astra угодил 11-летний мальчик.

- За рулем иномарки находилась 48-летняя женщина. Она наехала на ребенка в районе дома № 108 по улице Ставропольской, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Известно, что мальчик возвращался домой после занятий в школе, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП школьник получил травму ноги, с которой его доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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