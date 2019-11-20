2019-11-20T12:17:12+03:00
Спорт

Три гандболистки «Лады» попали в итоговый состав сборной России на чемпионат мира в Японии

Первенство планеты стартует 30 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В сборную на первенство планеты попали Анастасия Лагина, Ольга Фомина и Елена Михайличенко. Фото: ГК «Лада».В сборную на первенство планеты попали Анастасия Лагина, Ольга Фомина и Елена Михайличенко. Фото: ГК «Лада».
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Три гандболистки «Лады» вошли в итоговый состав сборной России на чемпионат мира 2019, который пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Это Анастасия Лагина, Ольга Фомина и Елена Михайличенко, сообщили в пресс-службе тольяттинской команды. Всего в Японию отправятся 18 гандболисток сборной России.

- Первый матч в рамках чемпионата мира сборная России сыграет 30 ноября со сборной Китая, - рассказали в «Ладе».

Напомним, после 11 сыгранных матчей серебряный призер чемпионата страны «Лада» идет на втором месте в турнирной таблице российской Суперлиги. «Ростову-Дону» тольяттинки уступают два очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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