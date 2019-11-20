В Самаре на самых аварийных пешеходных переходах начали устанавливать предупреждающие таблички

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-20T12:19:06+03:00

Пока предупреждающие таблички появились на двух пешеходных переходах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские надеются, что это поможет снизить риск ДТП с пешеходами

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В Самаре на пешеходных переходах начали устанавливать необычные таблички, которые предупреждают людей о некогда произошедших там ДТП. Сделать это в профилактических целях решили сотрудники Госавтоинспекции.

- Пока таблички установили на двух нерегулируемых пешеходных переходах: Масленникова — Гая и Галактионовская — Полевая. На этих участках ранее были совершены наезды на пешеходов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские надеются, что подобные таблички позволят снизить риск ДТП — люди будут смотреть на них и внимательнее переходить дорогу. В дальнейшем такие таблички планируется установить на тех пешеходных переходах, где наблюдается большое количество аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU