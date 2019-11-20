2019-11-20T12:47:27+03:00
Происшествия

Небо заволокло черным дымом: на стройке в Южном городе 2 произошел пожар

Пламя охватило стройплощадку на улице Алабина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Днем в среду, 20 ноября, под Самарой произошел пожар, который заставил поволноваться местных жителей. Автомобилисты заметили, как со стороны стройплощадки в жилом районе Южный город 2 поднимается густой черный столб дыма.

- Что-то горит на стройке возле школы в Южном городе. Весь дым ветром в сторону дороги относит, - сообщили в соцсетях самарцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области рассказали, что на стройке на улице Алабина загорелся мусор. Какую площадь охватил пожар, не уточняется, но в оперативном ведомстве отметили, что его быстро потушили. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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