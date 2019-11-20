Одевайтесь теплее: в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-20T13:30:24+03:00

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В Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. До конца этой недели в регионе ожидаются аномальные морозы.

- В период с 20 по 23 ноября ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и больше, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям региона одеваться теплее и не оставлять без присмотра детей. Автомобилистов же призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU