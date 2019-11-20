Жителей Самарской области призвали не подпускать детей близко к теплосетям

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-20T15:05:55+03:00

Трубы с горячей водой могут быть опасны для жизни и здоровья людей

Изменить размер текста: A A

В Самарскую область пришли аномальные холода, а значит в домах жителей «подогреют» батареи. Из-за сильной нагрузки на сети возможны технологические сбои. В связи с этим теплоэнергетики решили напомнить самарцам, как нужно себя вести вблизи сетей и тепловых камер.

- Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. Данные объекты могут представлять опасность в случае технологических сбоев, - рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Самарцев призывают соблюдать следующие три правила: не подходить близко к местам парения или выхода горячей воды из-под асфальта или земли; предупредить об опасности других находящихся поблизости людей; сообщить о повреждении в диспетчерские службы. Телефон в Самаре - (846) 279-65-00, в Тольятти - (8482) 719-252 и 283-322, в Новокуйбышевске - (84635) 6-27-60.

ИСТОЧНИК KP.RU