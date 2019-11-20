2019-11-20T14:18:55+03:00
Общество

В Самарской области к 2021 году переселят из ветхого жилья более 1,5 тысяч человек

В регионе активно закупают новые квартиры для «переселенцев»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Расселение из ветхого и аварийного жилья в Самарской области пройдет в 6 этаповРасселение из ветхого и аварийного жилья в Самарской области пройдет в 6 этаповФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Самарской области активно продолжается расселение из ветхого и аварийного жилья. В частности, власти закупают новое жилье для тех, кто участвует в программе переселения. Лидирует в этом плане Сызрань. Там приобрели уже 1627 кв.м жилья для 37 человек.

- В этом году в новые квартиры будут переселены около 500 человек, в 2020 году - в два раза больше, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе до 1 сентября 2025 года планируется переселить более 20 тысяч человек. Сделают это в 6 этапов. На пером этапе, который рассчитан на 2019-2020 годы, новые квартиры должны получить свыше 1,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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