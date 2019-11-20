Жалуйтесь и предлагайте: самарцев просят посоветовать, как улучшить работу поликлиник

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-20T14:37:01+03:00

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Жителям Самарской области предлагают рассказать, что им не хватает в местных поликлиниках, и посоветовать, как улучшить работу этих медучреждений. По поручению Дмитрия Азарова минздрав региона запустил специальный сайт, где можно оставить свои мнения и предложения.

- Все желающие смогут оставить свои инициативы по следующим темам: повышение качества обслуживания в поликлиниках; упрощение записи на прием;, улучшение работы участкового врача и узких специалистов; уменьшение очередей; улучшение транспортной доступности и повышение удобства поликлиник, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что самарцы смогут не только оставлять свои мнения, но и голосовать за наиболее понравившиеся предложения. Самые популярные идеи будут рассмотрены сотрудниками минздрава и, возможно, станут основой для плана преобразования поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU