Самарская область получит грант в 1,56 млрд рублей из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-20T15:27:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарская область вошла в число регионов Приволжского федерального округа, которые получат миллиардные гранты из федерального бюджета. Средства выделят за достижение показателей органов исполнительной власти в 2019 году.

Согласно документам к заседанию Трехсторонней комиссии, Самарская область получит наибольший грант — 1,56 млрд рублей. Чуть меньше денег направят в бюджеты Башкирии, Пермского края, Оренбургской области, Нижегородской области, Татарии и Чувашии.

Отметим, что гранты выделяются для стимулирования регионов к эффективной реализации национальных проектов. К слову, в 2018 году правительство РФ направляло на эти цели 20 млрд рублей, в этом же году сумму увеличили больше чем в два раза — до 50 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU