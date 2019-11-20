В Самаре на перекрестке Киевская — Тухачевского временно отключили светофоры

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-20T15:45:25+03:00

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В среду, 20 ноября, в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского погасли светофоры. Их отключили на время проведения работ.

- Устанавливаем дополнительные секции на перекрестке Киевская — Тухачевского, по которым водителям будет выделена фаза поворота при встречном красном, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

На место направили сотрудников ГИБДД. Они будут регулировать движение транспорта до восстановления работы светофоров. Между тем, горожане сообщают в соцсетях, что на этом перекрестке уже образовалась приличная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU