В Самаре на перекрестке Киевская — Тухачевского временно отключили светофоры
На месте работают сотрудники службы дорожных знаков и светофоров
Фото: "Дорсигнал"Фото: Twitter.com
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В среду, 20 ноября, в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского погасли светофоры. Их отключили на время проведения работ.
- Устанавливаем дополнительные секции на перекрестке Киевская — Тухачевского, по которым водителям будет выделена фаза поворота при встречном красном, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».
На место направили сотрудников ГИБДД. Они будут регулировать движение транспорта до восстановления работы светофоров. Между тем, горожане сообщают в соцсетях, что на этом перекрестке уже образовалась приличная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU