В метро Москвы устроят выставку с фотографиями красивейших мест Самарской области

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-20T15:59:35+03:00

Фотовыставка будет работать в московском метро в течение месяца

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В Московском метрополитене появятся снимки с достопримечательностями Самарской области. Фотографии разместят на площадке в переходе между станцией метро «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» в рамках выставки «Самарская область. Просто полюбить».

- Наша задача - показать с помощью фотовыставки природное, культурное и архитектурное наследие, которым обладает Самарская область, раскрыть ее современный облик. Мы полагаем, что фотопроект вызовет неподдельный интерес к самостоятельному изучению гостями и жителями Москвы еще неизведанных ими мест Самарской губернии, - рассказал вице-губернатор, полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте и правительстве РФ Андрей Когтев.

Открытие фотовыставки пройдет в пятницу, 22 ноября. Ее украсят 30 фоторабот, где будут изображены волжские просторы, святыни и архитектурные памятники Самарской области. Выставка будет работать до 21 декабря. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU