2019-11-20T16:19:21+03:00
Общество

В Самаре распределят свободные места в три новых детских сада

Речь идет о тех, которые расположены на проспекте Карла Маркса, улицах Ново-Вокзальной и Алексея Толстого
Анастасия ФИЛАТОВА
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Очередной этап распределения свободных мест пройдет 22 ноябряОчередной этап распределения свободных мест пройдет 22 ноябряФото: Архив "КП"
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В пятницу, 22 ноября, в Самаре стартует очередной этап распределения мест в детские сады. Родители смогут пристроить своих чад как в уже существующие дошкольные учреждения, так и в три новых, которые должны достроить до конца 2019 года. Речь идет о детском саде № 181 на проспекте Карла Маркса, о детском саде № 56 на улице Алексея Толстого и о центре развития образования на улице Ново-Вокзальной.

- Родители смогут подать заявки на предоставление места для ребенка в не более чем 5 детских садов. Распределение будет проводиться в автоматизированном порядке, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

В случае зачисления ребенка в тот или иной детский сад, родителям об этом сообщат сами сотрудники учреждения. Также узнать результаты распределения можно будет на сайте es.asurso.ru или es2p.asurso.ru. Отметим, что подтвердить согласие на зачисление в детский сад родителям нужно будет в письменном виде в течение 10 дней. Для этого нужно будет обратиться в само учреждение. В случае несогласия необходимо будет сообщить об этом в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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