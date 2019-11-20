2019-11-20T16:37:46+03:00
Происшествия

В Самаре мошенники устроили фиктивное ДТП, чтобы получить страховку

Страховую компанию аферисты обманули, но провести правоохранителей не смогли
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мошенники заработали на подставном ДТП 150 тысяч рублейМошенники заработали на подставном ДТП 150 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту ДТП в Ленинском районе, которое произошло летом 2017 года. В тот день там столкнулись два автомобиля. Ущерб оценили в несколько десятков тысяч рублей. Вот только проверка показала, что авария была инсценирована. Замешаны в этом оказались несколько человек.

- Установлено, что житель Самары совместно с другими участниками преступной группы организовали фиктивное ДТП с целью хищения страховых выплат. После имитации столкновения участники сговора подготовили ложные объяснения, схему ДТП и другие документы, после чего получили от страховой компании 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В ближайшее время перед судом предстанет один из членов преступной группы. Его дело рассмотрит Ленинский районный суд. Что касается остальных злоумышленников, то правоохранители продолжают производство по их делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре распределят свободные места в три новых детских сада
В метро Москвы устроят выставку с фотографиями красивейших мест Самарской области
В Самаре на перекрестке Киевская — Тухачевского временно отключили светофоры
Самарская область получит грант в 1,56 млрд рублей из федерального бюджета
Вторая машина за день: в Самаре на улице XXII Партсъезда с горел Ford Focus
Жалуйтесь и предлагайте: самарцев просят посоветовать, как улучшить работу поликлиник
Бывшую сотрудницу Роспотребнадзора за получения взятки оштрафовали на два миллиона рублей
В Самарской области к 2021 году переселят из ветхого жилья более 1,5 тысяч человек
Карен Дохоян приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»
Жителей Самарской области призвали не подпускать детей близко к теплосетям
Одевайтесь теплее: в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов
Коллектора, который терроризировал детский сад в Новокуйбышевске звонками, наказали штрафом
Небо заволокло черным дымом: на стройке в Южном городе 2 произошел пожар
В Самаре на самых аварийных пешеходных переходах начали устанавливать предупреждающие таблички
Три гандболистки «Лады» попали в итоговый состав сборной России на чемпионат мира в Японии
В Самаре школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса Opel Astra
Самарская "Кошка - хвост трубой" стала лучшей в стране
Самарцев ждет Черная пятница в Билайн: скидки до 90%
Минтранс РФ похвалил Самарскую область за ремонт дорог
Кабина сгорела полностью: в Самаре на улице XXII Партсъезда полыхала фура
Остались одни руины: самарец снял на видео горы мусора на месте бывшего рынка на улице XXII Партсъезда
«Приходилось брать отгулы, чтобы ездить в Самару»: сызранка с ВИЧ рассказала, почему важно, что в городе открыли филиал СПИД-центра