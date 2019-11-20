В Самаре мошенники устроили фиктивное ДТП, чтобы получить страховку

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-20T16:37:46+03:00

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту ДТП в Ленинском районе, которое произошло летом 2017 года. В тот день там столкнулись два автомобиля. Ущерб оценили в несколько десятков тысяч рублей. Вот только проверка показала, что авария была инсценирована. Замешаны в этом оказались несколько человек.

- Установлено, что житель Самары совместно с другими участниками преступной группы организовали фиктивное ДТП с целью хищения страховых выплат. После имитации столкновения участники сговора подготовили ложные объяснения, схему ДТП и другие документы, после чего получили от страховой компании 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В ближайшее время перед судом предстанет один из членов преступной группы. Его дело рассмотрит Ленинский районный суд. Что касается остальных злоумышленников, то правоохранители продолжают производство по их делам.

ИСТОЧНИК KP.RU