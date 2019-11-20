"Кипение" Волги в Самарской области: очевидцы сняли на видео необычное природное явление

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-20T18:24:24+03:00

Над Волгой в морозный день образовался пар Фото: Скриншот с видео

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Жители Самарской области в среду, 20 ноября, стали свидетелями необычного природного явления. Они заметили, как возле берегов Сызрани "закипела" река Волга.

- Сегодня над Волгой появился пар. На улице мороз, а река будто бы начала кипеть. Завораживающее и красивое зрелище, - делятся впечатлениями очевидцы.

Сызранцы не могли не запечатлеть этот морозный пар. Они засняли на видео, как клубы пара поднимаются над водой и разносятся в разные стороны порывами ветра. Ролик опубликовал КТВ-Луч. Отметим, что подобное явление обычно можно наблюдать при перепаде температур воды и воздуха. В ночь с 19 на 20 ноября заметно похолодало, поэтому и жители Самарской области смогли увидеть "кипение" Волги. По словам специалистов, в теплом воздухе пар незаметен, но при похолодании он сгущается в капли. В итоге образуется туман, который можно легко увидеть над водной гладью.

В Самарской области "закипела" Волга 20.11.2019.Видео: КТВ-Луч

ИСТОЧНИК KP.RU