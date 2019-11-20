В Самаре иностранец посидит 8,5 лет в колонии за изготовление почти 2 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-20T19:05:47+03:00

Мужчина хотел подзаработать на торговле наркотиками, но у него ничего не вышло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре суд вынес приговор 31-летнему гражданину Республики Армении. Гость из соседнего государства попался на создании нарколаборатории и изготовлении почти 2 кг запрещенных веществ.

- Установлено, что мужчина приобрел химические реагенты, специальные приборы, посуду и с февраля 2019 года изготавливал мефедрон, меткатион и N-метилэфедрон, которые в дальнейшем собирался продать, в том числе и через интернет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Правоохранители "накрыли" подпольную лабораторию в конце марта. За это время иностранец успел приготовить около 1,9 кг наркотиков. Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил ему 8,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU