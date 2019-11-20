Первое поражение в чемпионате: баскетболистки «Самары» в гостях уступили «Юности»

СЕГОДНЯ 20:13 2019-11-20T20:13:02+03:00

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В среду, 20 ноября, в Пензе прошел очередной матч Суперлиги-2 среди женских команд по баскетболу. Встречались местная «Юность» и «Самара». До этой игры самарчанки, которые только в этом сезоне дебютировали в чемпионате, еще ни разу не проигрывали. К сожалению, одержать верх в матче в Пензе им не удалось. Они уступили со счетом 50:61.

Сначала баскетболистки «Самары» уверенно вели в счете. Первые две четверти они завершили в свою пользу и с приличным отрывом. А вот после большого перерыва их постигла неудача. Нападение самарчанок провалилось, а вот «Юность» стала набирать обороты. В итоге последние две четверти остались за хозяйками площадки.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч между командами пройдет в четверг, 21 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU