2019-11-20T20:13:02+03:00
Спорт

Первое поражение в чемпионате: баскетболистки «Самары» в гостях уступили «Юности»

Самарчанки уверенно начали игру, но во второй половине встречи инициативу перехватили хозяйки площадки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
Изменить размер текста:

В среду, 20 ноября, в Пензе прошел очередной матч Суперлиги-2 среди женских команд по баскетболу. Встречались местная «Юность» и «Самара». До этой игры самарчанки, которые только в этом сезоне дебютировали в чемпионате, еще ни разу не проигрывали. К сожалению, одержать верх в матче в Пензе им не удалось. Они уступили со счетом 50:61.

Сначала баскетболистки «Самары» уверенно вели в счете. Первые две четверти они завершили в свою пользу и с приличным отрывом. А вот после большого перерыва их постигла неудача. Нападение самарчанок провалилось, а вот «Юность» стала набирать обороты. В итоге последние две четверти остались за хозяйками площадки.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч между командами пройдет в четверг, 21 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Отрадном юного вандала, который разбил окно в банке, отправили трудиться на благо города
"Вокруг рассыпались учебники": в Тольятти 16-летняя девушка упала с пятого этажа и разбилась
Министр здравоохранения Самарской области: «10 частных клиник из 31 уже сдали лицензию на проведение абортов»
В Самаре иностранец посидит 8,5 лет в колонии за изготовление почти 2 кг наркотиков
"Кипение" Волги в Самарской области: очевидцы сняли на видео необычное природное явление
В Самаре мошенники устроили фиктивное ДТП, чтобы получить страховку
В Самаре распределят свободные места в три новых детских сада
В метро Москвы устроят выставку с фотографиями красивейших мест Самарской области
В Самаре на перекрестке Киевская — Тухачевского временно отключили светофоры
Самарская область получит грант в 1,56 млрд рублей из федерального бюджета
Вторая машина за день: в Самаре на улице XXII Партсъезда с горел Ford Focus
Жалуйтесь и предлагайте: самарцев просят посоветовать, как улучшить работу поликлиник
Бывшую сотрудницу Роспотребнадзора за получения взятки оштрафовали на два миллиона рублей
В Самарской области к 2021 году переселят из ветхого жилья более 1,5 тысяч человек
Карен Дохоян приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»
Жителей Самарской области призвали не подпускать детей близко к теплосетям
Одевайтесь теплее: в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов
Коллектора, который терроризировал детский сад в Новокуйбышевске звонками, наказали штрафом
Небо заволокло черным дымом: на стройке в Южном городе 2 произошел пожар
В Самаре на самых аварийных пешеходных переходах начали устанавливать предупреждающие таблички
Три гандболистки «Лады» попали в итоговый состав сборной России на чемпионат мира в Японии
В Самаре школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса Opel Astra
Самарская "Кошка - хвост трубой" стала лучшей в стране
Самарцев ждет Черная пятница в Билайн: скидки до 90%
Минтранс РФ похвалил Самарскую область за ремонт дорог
Кабина сгорела полностью: в Самаре на улице XXII Партсъезда полыхала фура
Остались одни руины: самарец снял на видео горы мусора на месте бывшего рынка на улице XXII Партсъезда
«Приходилось брать отгулы, чтобы ездить в Самару»: сызранка с ВИЧ рассказала, почему важно, что в городе открыли филиал СПИД-центра