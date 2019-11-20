"Вокруг рассыпались учебники": в Тольятти 16-летняя девушка упала с пятого этажа и разбилась
Вечером в среду, 20 ноября, в 7 квартале Автозаводского района Тольятти произошла смертельная трагедия. Там при падении с высоты погибла 16-летняя девушка.
- Девушка сначала ударилась о козырек подъезда, а потом приземлилась на асфальт. У нее была сумка с учебниками. Они все рассыпались вокруг, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" очевидцы.
По предварительной информации, девушка выпала с общего балкона на 5 этаже дома № 31 по улице Фрунзе. Насколько известно, по данному адресу она не проживала. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU