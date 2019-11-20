В Отрадном юного вандала, который разбил окно в банке, отправили трудиться на благо города
Молодому человеку придется провести на обязательных работах 100 часов
Парень решил "напасть" на офис банка, предварительно перебрав алкоголяФото: Архив "КП"
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В Отрадном наказали 18-летнего вандала, который с камнем напал на офис одного из банков города. Молодой человек, находясь в подпитии, разбил в здании окно.
- Все произошло в апреле этого года в ночное время. Молодой человек поднял с газона камень и бросил его в окно. Сумма причиненного кредитной организации ущерба составила 18 950 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Парень признал вину и раскаялся в своем поступке. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU