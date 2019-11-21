2019-11-21T08:07:20+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» в Пензе потерпела поражение от «Дизеля»

Тольяттинцы забросили в ворота хозяев одну шайбу и пропустили две
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В среду, 20 ноября, в Пензе прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным «Дизелем» и «Ладой» из Тольятти. К сожалению, команде из Автограда не удалось обыграть противника.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. Ворота тольяттинцев поразил нападающий хозяев Антон Андриянов. В начале третьего периода «Лада» сравняла счет. Отличился Александр Денежкин. На 55 минуте бывший игрок тольяттинской команды Николай Владимиров забросил шайбу в ворота «Лады» и принес победу «Дизелю». В итоге — 2:1.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет дома. Она примет ЦСК ВВС из Самары. Игра запланирована на воскресенье, 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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