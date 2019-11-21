2019-11-21T08:51:51+03:00
Происшествия

Вырвал сумку из рук и побежал: в Самарской области селянин поймал напавшего на пенсионерку грабителя

Молодому человеку не хватило денег, чтобы вернуться домой, и он пошел на преступление
Анастасия ФИЛАТОВА
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Добычей преступника стали личные вещи пенсионерки и почти 8 тысяч рублейДобычей преступника стали личные вещи пенсионерки и почти 8 тысяч рублейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области селянин помог полицейским задержать грабителя, который едва не оставил пенсионерку без денег и документов. Произошло все в поселке Кутузовский в Сергиевском районе.

- 65-летняя женщина ждала транспорт на остановке около здания администрации поселка, когда к ней подошел, предположительно, нетрезвый молодой человек и вырвал из рук сумку, в которой находились документы, личные вещи и 7800 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Преступник попытался сбежать, но у него ничего не вышло. Свидетелем ограбления стал 60-летний местный житель Александр Галанов. Он, не раздумывая, бросился за злоумышленником, догнал его и доставил в здание администрации. После этого мужчина вызвал полицейских.

Как выяснилось, на пенсионерку напал ранее неоднократно судимый 26-летний житель поселка Сургут, который только недавно освободился из колонии. Молодой человек рассказал, что приехал в поселок Кутузовский по личным делам, но денег на то, чтобы вернуться домой, у него не оказалось. В итоге парень решил забрать сумку у пенсионерки. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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