Весной 2020 года в здании бывшего ресторана «Аквариум» заработает театр кукол

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-21T09:53:17+03:00

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В областной столице продолжается масштабная реконструкция здания бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской, которое было построено в начале ХХ века. Сейчас готовность объекта составляет 81%. После завершения работ в здании разместится Самарский театр кукол.

- В этом году в плановом режиме начнет работать новая сцена театра СамАрт. Также заканчиваются строительно-монтажные работы для нового здания театра кукол. Планируется открыть его к Международному дню театра – 27 марта 2020 года, - рассказал министр культуры Самарской области Борис Илларионов на выездном мероприятии комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Самарской губернской думы.

Напомним, что реконструкция «Аквариума» ведется с 2014 года. В этом году на обновление этого здания предусмотрены 198 млн рублей из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU