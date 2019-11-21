В Тольятти на улице Автостроителей молодой водитель на «Гранте» сбил на «зебре» женщину

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-21T15:29:59+03:00

Автомобилист не пропустил пешехода на "зебре" Фото: Архив "КП"

К счастью, пострадавшая не получила серьезных травм

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Вечером в среду, 20 ноября, на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Примерно в 20:25 под колеса автомобиля «Лада Гранта» угодила 34-летняя женщина.

- За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы 70 лет Октября, в районе дома № 27 на улице Автостроителей сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU