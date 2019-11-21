2019-11-21T15:29:59+03:00
Происшествия

В Тольятти на улице Автостроителей молодой водитель на «Гранте» сбил на «зебре» женщину

К счастью, пострадавшая не получила серьезных травм
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автомобилист не пропустил пешехода на "зебре"Автомобилист не пропустил пешехода на "зебре"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 20 ноября, на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Примерно в 20:25 под колеса автомобиля «Лада Гранта» угодила 34-летняя женщина.

- За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы 70 лет Октября, в районе дома № 27 на улице Автостроителей сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работы идут полным ходом: в Самаре заканчивают ремонт и строительство еще 5 детских садов
Газоснабжение в Ленинском районе восстановлено полностью
Билеты на матчи «Крыльев Советов» с «Уфой» и «Уралом» на «Самара Арене»: цены, где купить
Вооруженным налетчикам с трассы М-5 дали 33 года колонии на всех
В Самарской области предложили проиндексировать суммы выплаты обманутым дольщикам
Полицейские нашли автомобилиста, который сбил насмерть женщину в Обшаровке
Самарец отделался условным сроком за обман десятков людей
Где в Самаре помогут избавиться от проблем с кожей и проведут коррекцию возрастных изменений
В Самарской области в 2020 году увеличат размер выплаты за рождение третьего ребенка
В Приволжском районе хотят восстановить усадьбу Самариных и открыть там музей с ЗАГСом
Студенты Самарского университета узнали свой ВИЧ-статус
Под Самарой «Рено» залетел под грузовик: пострадала пассажирка легковушки
Жители поселка Сорокины Хутора выступили против строительства высоток возле «Самара Арены»
В Самаре перед предпоказом фильма про Льва Яшина пройдет фотосессия с голкиперами «Крыльев» Сергеем Рыжиковым и Евгением Конюховым
Прокуратура приостановила незаконную стройку около автовокзала в Самаре
В Самаре вновь ищут желающих заняться отловом бездомных собак
Самарский "Прогресс" начал испытания компонентов первой ступени ракеты "Союз-5"
Самарская область вышла на первое место в России по числу юнармейцев