В Тольятти на улице Автостроителей молодой водитель на «Гранте» сбил на «зебре» женщину
Вечером в среду, 20 ноября, на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Примерно в 20:25 под колеса автомобиля «Лада Гранта» угодила 34-летняя женщина.
- За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы 70 лет Октября, в районе дома № 27 на улице Автостроителей сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пешеход получила травмы. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки
ИСТОЧНИК KP.RU