2019-11-21T14:12:50+03:00
Общество

В центре Самары несколько домов из-за утечки остались без газа

Под отключение попали жители улиц Молодогвардейской, Садовой, Полевой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Газ обещают уже скоро вернутьГаз обещают уже скоро вернутьФото: Архив "КП"
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В среду, 20 ноября, жители 12 многоквартирных и 20 частных домов в центре Самары остались без газа. Он пропал на улицах Молодогвардейской, Садовой, Галактионовской и Чкалова. Как выяснилось, виной всему — авария.

- Произошла утечка из колодца газопровода. На место выезжали сотрудники «СВГК» и «Самарагаза», - сообщила в твиттере глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко.

Как уточнили в компании «СВГК», работы уже завершены. Полностью восстановить подачу газа в дома планируется до конца рабочего дня четверга, 21 ноября. Жителей призывают быть осторожнее с газовыми приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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