2019-11-21T10:53:02+03:00
Общество

В Самарской области у мужчины отобрали лодку за ловлю рыбы у Жигулевской ГЭС

Эта территория относится к рыбоохранной зоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Браконьер успел поймать 24 судака прежде, чем его поймалиБраконьер успел поймать 24 судака прежде, чем его поймалиФото: Архив "КП"
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В Самарской области поймали еще одного браконьера, который промышлял незаконной ловлей рыбы. Рыбачил мужчина на участке от устья реки Сок до нижнего бьефа плотины Жигулевской ГЭС, который относится к охранной зоне.

- Мужчина был на мотолодке с подвесным мотором. Он успел наловить 24 судака, - сообщили в пресс-службе Средневолжского ТУ Росрыболовства.

Браконьера привлекли к административной ответственности. Также мужчину лишили улова и моторной лодки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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