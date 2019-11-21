В Самарской области у мужчины отобрали лодку за ловлю рыбы у Жигулевской ГЭС

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-21T10:53:02+03:00

Браконьер успел поймать 24 судака прежде, чем его поймали Фото: Архив "КП"

Эта территория относится к рыбоохранной зоне

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В Самарской области поймали еще одного браконьера, который промышлял незаконной ловлей рыбы. Рыбачил мужчина на участке от устья реки Сок до нижнего бьефа плотины Жигулевской ГЭС, который относится к охранной зоне.

- Мужчина был на мотолодке с подвесным мотором. Он успел наловить 24 судака, - сообщили в пресс-службе Средневолжского ТУ Росрыболовства.

Браконьера привлекли к административной ответственности. Также мужчину лишили улова и моторной лодки.

ИСТОЧНИК KP.RU