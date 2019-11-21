В Самарской области у мужчины отобрали лодку за ловлю рыбы у Жигулевской ГЭС
Эта территория относится к рыбоохранной зоне
Браконьер успел поймать 24 судака прежде, чем его поймалиФото: Архив "КП"
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В Самарской области поймали еще одного браконьера, который промышлял незаконной ловлей рыбы. Рыбачил мужчина на участке от устья реки Сок до нижнего бьефа плотины Жигулевской ГЭС, который относится к охранной зоне.
- Мужчина был на мотолодке с подвесным мотором. Он успел наловить 24 судака, - сообщили в пресс-службе Средневолжского ТУ Росрыболовства.
Браконьера привлекли к административной ответственности. Также мужчину лишили улова и моторной лодки.
ИСТОЧНИК KP.RU