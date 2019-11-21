2019-11-21T15:29:30+03:00
Происшествия

Забыла пристегнуться: в Самарской области женщина на «Ниссане» опрокинулась в кювет и погибла

Автомобилистка скончалась на месте, а ее пассажир отделался ушибами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка превысила скорость и не справилась с управлениемАвтомобилистка превысила скорость и не справилась с управлениемФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером в среду, 20 ноября, на трассе «Сергиевск — Чекалино — Большая Чесноковка — Русская Селитьба» в Самарской области. Там примерно в 18:30 улетел в кювет автомобиль Nissan Almera.

- За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны Русской Селитьбы в направлении Сергиевска, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в правый кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего автомобилистка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. По предварительным данным, женщина была не пристегнута ремнем безопасности. Также в аварии пострадал ее 26-летний пассажир. Он ушиб левую голень. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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