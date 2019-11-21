В дилерском центре Автомир Богемия Самара выгода на новую SKODA до 200 000 руб

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-21T11:29:05+03:00

Все без исключения модели, предлагаемые компанией, являются семейными, и отлично приспособленными для поездок большой компанией

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Багажники автомобилей ŠKODA без всякого преувеличения являются предметом гордости. Они удобной формы и, как правило, рекордной для своего класса вместительности.

Безопасность —главный приоритет марки. При разработке автомобилей всегда уделяется самое пристальное внимание обеспечению максимального уровня защиты всех пассажиров. Автомобили ŠKODA оснащаются системами, помогающими эффективно предотвращать аварии и возникновение ситуаций, сопряженных с повышенным риском, а также рассеивать энергию любого удара, защищая пассажиров от травм. Входящие в стандартное оснащение автомобилей ŠKODA системы безопасности подарят вам чувство уверенности и защищенности в поездке. Все модели марки неоднократно были удостоены пяти звёзд — высшего рейтинга по системе Euro NCAP.

Автомобили ŠKODA безоговорочно любимы и за решения SIMPLYCLEVER. Список начинается «встроенными» зонтами и скребками для льда и заканчивается продвинутыми электронными системами, вроде усилителя голоса водителя и переднего пассажира.

Каждая семья оценит в ŠKODA что-то свое. Одних вдохновят внедорожные особенности ŠKODAKODIAQ, другие – широкий набор зимних опций ŠKODAPARID. А кого-то приводит в восторг светодиодная оптика с системой автоматического регулирования дальнего света ŠKODAOCTAVIA.

А за что будете ценить ŠKODA Вы?

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*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Ambition с пакетом WH1 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 ноября по 30 ноября 2019 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официальных дилеров ŠKODA.