Самарский "Прогресс" начал испытания компонентов первой ступени ракеты "Союз-5"

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-21T12:01:39+03:00

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Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к испытаниям частей первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

- Завершилось изготовление баков для первой ступени "Союза-5". Сейчас они проходят испытания, - рассказал собеседник агентства.

Сколько по времени продлятся испытания, пока не известно. Напомним, что "Прогресс" занимался изготовлением отдельный частей баков ракеты с конца августа. Отметим, что сам космический аппарат разрабатывает РКК "Энергия". Завершить его создание планируется в 2021 году. В дальнейшем ракету "Союз-5" будут запускать с Байконура.

ИСТОЧНИК KP.RU