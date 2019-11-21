Самарский "Прогресс" начал испытания компонентов первой ступени ракеты "Союз-5"
Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к испытаниям частей первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
- Завершилось изготовление баков для первой ступени "Союза-5". Сейчас они проходят испытания, - рассказал собеседник агентства.
Сколько по времени продлятся испытания, пока не известно. Напомним, что "Прогресс" занимался изготовлением отдельный частей баков ракеты с конца августа. Отметим, что сам космический аппарат разрабатывает РКК "Энергия". Завершить его создание планируется в 2021 году. В дальнейшем ракету "Союз-5" будут запускать с Байконура.
ИСТОЧНИК KP.RU