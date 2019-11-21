2019-11-21T12:01:39+03:00
Общество

Самарский "Прогресс" начал испытания компонентов первой ступени ракеты "Союз-5"

Завершить создание космического аппарата планируется в 2021 году
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сотрудники "Прогресса" приступили к испытанием баков первой ступени ракетыСотрудники "Прогресса" приступили к испытанием баков первой ступени ракетыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к испытаниям частей первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

- Завершилось изготовление баков для первой ступени "Союза-5". Сейчас они проходят испытания, - рассказал собеседник агентства.

Сколько по времени продлятся испытания, пока не известно. Напомним, что "Прогресс" занимался изготовлением отдельный частей баков ракеты с конца августа. Отметим, что сам космический аппарат разрабатывает РКК "Энергия". Завершить его создание планируется в 2021 году. В дальнейшем ракету "Союз-5" будут запускать с Байконура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работы идут полным ходом: в Самаре заканчивают ремонт и строительство еще 5 детских садов
Газоснабжение в Ленинском районе восстановлено полностью
Билеты на матчи «Крыльев Советов» с «Уфой» и «Уралом» на «Самара Арене»: цены, где купить
Вооруженным налетчикам с трассы М-5 дали 33 года колонии на всех
В Самарской области предложили проиндексировать суммы выплаты обманутым дольщикам
Полицейские нашли автомобилиста, который сбил насмерть женщину в Обшаровке
Самарец отделался условным сроком за обман десятков людей
Где в Самаре помогут избавиться от проблем с кожей и проведут коррекцию возрастных изменений
В Самарской области в 2020 году увеличат размер выплаты за рождение третьего ребенка
В Приволжском районе хотят восстановить усадьбу Самариных и открыть там музей с ЗАГСом
Студенты Самарского университета узнали свой ВИЧ-статус
Под Самарой «Рено» залетел под грузовик: пострадала пассажирка легковушки
Жители поселка Сорокины Хутора выступили против строительства высоток возле «Самара Арены»
В Самаре перед предпоказом фильма про Льва Яшина пройдет фотосессия с голкиперами «Крыльев» Сергеем Рыжиковым и Евгением Конюховым
Прокуратура приостановила незаконную стройку около автовокзала в Самаре
В Самаре вновь ищут желающих заняться отловом бездомных собак
Самарская область вышла на первое место в России по числу юнармейцев