2019-11-21T12:32:43+03:00
Общество

В Самаре вновь ищут желающих заняться отловом бездомных собак

На предыдущие торги ни одной заявки подано не было
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчику предстоит поймать 2840 бездомных собакПодрядчику предстоит поймать 2840 бездомных собакФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Самаре повторно объявили торги по поиску подрядчика для отлова бездомных собак. На предыдущий аукцион не было подано ни одной заявки.

- Подрядчику нужно будет поймать 2840 собак, которые остались без владельцев. Выполнить все работы он должен до 25 декабря 2019 года, - говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, бригада по отлову собак должна будет состоять не менее чем из двух человек, прошедших вакцинацию от бешенства. К данной работе буду допускаться только те люди, которые уже достигли 18 лет и не стоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Отметим, что после отлова животных будут помещать на несколько дней в карантин. После этого их будут направлять в приюты или передавать новым владельцам. К тем животным, у которых будет выявлено опасное заболевание, разрешат применять эвтаназию.

Победителя аукциона должны выбрать 29 ноября. За выполнение работ подрядчику обещают заплатить 6,76 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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