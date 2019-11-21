В Самаре перед предпоказом фильма про Льва Яшина пройдет фотосессия с голкиперами «Крыльев» Сергеем Рыжиковым и Евгением Конюховым

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-21T13:00:40+03:00

А также с Богданом Овсянниковым и тренером вратарей Виктором Гаусом

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В Самаре 27 ноября в кинотеатре «ZOOM Cinema», который находится в новом ТРК «Эль Рио» (Московское шоссе, 205) пройдет предпоказ фильма про единственного в истории голкипера – обладателя Золотого мяча «Лев Яшин. Вратарь мечты». Начало предпоказа – в 19:00. В холле кинотеатра в этот день пройдет автограф-сессия с вратарями «Крыльев Советов» Сергеем Рыжиковым, Евгением Конюховым и Богданом Овсянниковым, а также с тренером голкиперов самарского клуба Виктором Гаусом.

- Выиграть пригласительный можно в группе «ZOOM Cinema» Вконтакте и на странице в инстаграме. Официальное открытие кинотеатр состоится 7декабря, - рассказали в кинотеатре.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU