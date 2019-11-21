Жители поселка Сорокины Хутора выступили против строительства высоток возле «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-21T13:34:55+03:00

Самарцам не понравилось, что их могут оставить без зеленой зоны Фото: Архив "КП"

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В областной столице прошли публичные слушания по поводу застройки территории в районе стадиона «Самара Арена». Министерство строительства региона предложило сменить зонирование нескольких участков общей площадью 183,9 тысяч квадратных метров с зоны садово-дачных участков на общественно-деловую зону и возвести там высотки. Однако жители поселка Сорокины Хутора выступили против, заявив, что лишение их зеленой зоны — это преступление.

- В прошлом году Самара принимала участие в ЧМ-2018. Власти пообещали, что вокруг «Арены» раскинутся различные спортивно-оздоровительные сооружения, велотреки, бассейны, зеленые аллеи. Потом были обнаружены геологами пустоты. Что же будет, если там появятся многоэтажные дома, которые нарушат экосистему пустот? Предлагаем разбить питомник на рассматриваемой территории или сделать парковую зону, - выступил на публичных слушаниях представитель поселка.

Против высотной застройки территории возле стадиона «Самара Арена» выступили 1095 человек. Заявка минстроя поддержана не была.

ИСТОЧНИК KP.RU