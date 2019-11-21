2019-11-21T15:28:50+03:00
Происшествия

Под Самарой «Рено» залетел под грузовик: пострадала пассажирка легковушки

Женщину с травмой головы госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Легковушка влетела в грузовик, когда тот остановился для поворота налевоЛегковушка влетела в грузовик, когда тот остановился для поворота налевоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП, которое произошло в среду, 20 ноября, в Волжском районе. Там 49-летний мужчина на автомобиле «Рено» залетел под грузовик.

- Водитель легковушки, двигаясь со стороны трассы А-300 в направлении поселка Подстепновка, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, который ехал в попутном направлении и собирался повернуть налево, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено» - 47-летняя женщина. Ее госпитализировали в одну из ближайших больниц с травмой головы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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