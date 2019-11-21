Под Самарой «Рено» залетел под грузовик: пострадала пассажирка легковушки
Сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП, которое произошло в среду, 20 ноября, в Волжском районе. Там 49-летний мужчина на автомобиле «Рено» залетел под грузовик.
- Водитель легковушки, двигаясь со стороны трассы А-300 в направлении поселка Подстепновка, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, который ехал в попутном направлении и собирался повернуть налево, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено» - 47-летняя женщина. Ее госпитализировали в одну из ближайших больниц с травмой головы.
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ИСТОЧНИК KP.RU